Канчельскис: у Соболева будет много шансов проявить себя в "Зените"

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчелськис заявил, что у Александра Соболева будет много шансов проявить себя в петербургском "Зените", куда он перешел из московского "Спартака", передает "Спорт-Экспресс".
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