«Я так обиделся»: Юрий Чернов рассказал о несостоявшейся роли в картине Леонида Гайдая

Народный артист России Юрий Чернов, который в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл роль балалаечника на банкете, поделился впечатлениями от работы с Леонидом Гайдаем и рассказал о несостоявшейся роли в картине.
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