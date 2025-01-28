В Петербурге сотрудники «Водоканала» нашли «тряпочную паутину»

Горожан попросили не выбрасывать ткани в систему водоотведения При реконструкции тоннельного канализационного коллектора в Невском районе Северной столицы специалисты «Водоканала» обнаружили большое количество «тряпочной паутины».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии