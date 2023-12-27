Израиль и США обсудили снижение интенсивности военных действий в Газе

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, обсудив, в частности, снижение интенсивности действий армии еврейского государства в секторе Газа.
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