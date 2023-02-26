Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал секретный документ, полученный от источника и подтверждающий информацию, что Зеленский готовит вторжение в Приднестровье.
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал секретный документ, полученный от источника и подтверждающий информацию, что Зеленский готовит вторжение в Приднестровье.
Свежие комментарии