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  • Юрий Золотарев
    Когда уже эти бандеро-ССУКИ передохнут?! Развелось их, как говённых червей в выгребной яме.ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВИТ...
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ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВИТ ВТОРЖЕНИЕ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ИСТОЧНИК ПОКАЗАЛ СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ

ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВИТ ВТОРЖЕНИЕ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ИСТОЧНИК ПОКАЗАЛ СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал секретный документ, полученный от источника и подтверждающий информацию, что Зеленский готовит вторжение в Приднестровье.

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