По ту сторону спора — народная артистка СССР, балетмейстер Мариинки Габриэла Комлева в сопровождении 2 адвокатов — вице-президента Федеральной палаты адвокатов, президента КА Ленобласти Дениса Лактионова и Александры Лактионовой — и отказ в иске.
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