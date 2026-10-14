По ту сторону спора — народная артистка СССР, балетмейстер Мариинки Габриэла Комлева в сопровождении 2 адвокатов — вице-президента Федеральной палаты адвокатов, президента КА Ленобласти Дениса Лактионова и Александры Лактионовой — и отказ в иске.