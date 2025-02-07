Onet: украинские военные исчезают с фронта и с польских полигонов

Украинские военные исчезают с фронта и с польских полигонов. Ширится явление СОЧ © AP Photo / Evgeniy Maloletka Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Все больше украинских солдат самовольно покидают свои подразделения, пишет Onet.