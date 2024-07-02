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Пострадавших при обстреле ВСУ Севастополя детей выписали из больниц города

Пострадавших при обстреле ВСУ Севастополя детей выписали из больниц города

РИА Новости/Константин Михальчевский Все дети, которые 23 июня пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя, выписаны из больниц города, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

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