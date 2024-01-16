В Пинеге 70-летний сноубордист-самоучка катается на доске из фанеры

Павлу Коневу было около 30 лет, когда он впервые по телевизору увидел спуск на «одной лыже». Мужчина настолько вдохновился, что из подручных материалов смастерил себе борд и начал в одиночку осваивать пинежские склоны.
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