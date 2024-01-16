Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Ну во,т еще один нардеп-единоросс  "пукнул"  за Путина.  Решил отметиться, так, на всякий случай. Наверное для того, ...Депутат областног...
  • Влад Владимиров
    Мы уже вроде бы тут пережили эти -35С... Расчистка снега во дворе нам в этом деле явно помогла. В таких делах главно...6 января в Арханг...
  • Ваша Светлость
    Не поленился, посмотрел список "доверенных лиц"... Всё печально. Процент русских явно не соответствует, людям, прожив...В России запущен ...

В Пинеге 70-летний сноубордист-самоучка катается на доске из фанеры

В Пинеге 70-летний сноубордист-самоучка катается на доске из фанеры

Павлу Коневу было около 30 лет, когда он впервые по телевизору увидел спуск на «одной лыже». Мужчина настолько вдохновился, что из подручных материалов смастерил себе борд и начал в одиночку осваивать пинежские склоны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх