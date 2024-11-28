Редкое появление ANNA ASTI: о детях, новом альбоме, знакомстве с Игорем Крутым

Очаровательная ANNA ASTI появилась на редкой встрече с прессой в рамках своего столичного концерта. Артистка рассказала о выходе на сцену, признавшись, что сильно волновалась, а затем отметила исключительность выступления, сообщив публике, что ее команда сработала просто прекрасно, что не могло не порадовать фанатов! “Это симфония наших сердец, наших талантов, которые сегодня соединились воедино и все было так, как мы хотели”, — поделилась она восторженно.