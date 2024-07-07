С 1 июля собственники жилья удивятся суммам в квитанциях за ЖКУ Ольга ВайленкоС 1 июля 2024 года собственники жилья по всей России могут ожидать значительного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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