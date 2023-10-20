Волонтеры Подольского колледжа собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

РИАМО - 20 окт. Студенты Подольского колледжа имени А.В. Никулина, волонтеры клуба «Союz-Добра» продолжают совершать добрые дела и осуществлять помощь, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
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