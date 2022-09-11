«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил документальный фильм Лоры Пойтрас

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed) американского режиссера Лоры Пойтрас удостоился главной премии 79-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка».
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