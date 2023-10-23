Министр Серхио Масса прошел во второй тур выборов президента в Аргентине

Во второй тур президентских выборов в Аргентине прошли два кандидата. За этот пост поборются депутат-либертарианец Хавьер Милей и министр экономики, кандидат правящей коалиции, поддержавшей вступление в БРИКС, Серхио Масса.
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