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Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма

Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма

Американский актер Брэд Питт объяснил свое появление на премьере фильма «Быстрее пули» в юбке. Так, по красной дорожке мероприятия знаменитость прошелся в костюме-двойке из пиджака и юбки длины миди, розовой рубашке и массивных армейских ботинках.

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