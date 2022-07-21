Брэд Питт объяснил свое появление в юбке на премьере фильма

Американский актер Брэд Питт объяснил свое появление на премьере фильма «Быстрее пули» в юбке. Так, по красной дорожке мероприятия знаменитость прошелся в костюме-двойке из пиджака и юбки длины миди, розовой рубашке и массивных армейских ботинках.