Встроенная графика Radeon 880M оказалась на 15 % быстрее Radeon 780M и не сильно отстала от мобильной GeForce RTX 3050В серию Radeon AI 300 входит всего два мобильных процессора: 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 и 10-ядерный Ryzen AI 9 365.