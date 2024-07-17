Встроенная графика Radeon 880M оказалась на 15 % быстрее Radeon 780M и не сильно отстала от мобильной GeForce RTX 3050В серию Radeon AI 300 входит всего два мобильных процессора: 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 и 10-ядерный Ryzen AI 9 365.
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