ISW: Русские возьмут Константиновку в клещи, и оборона ВСУ в Донбассе может посыпаться

Может посыпаться, а может и не просыпаться. Не говори "гоп" пока не .... смотреть СМИ, так она третий год сыпется. А ВСУ, между тем, атакуют приграничные. области РФ.

Daddy Bo

Сейчас эти ВСУ вынуждены отбиваться от постоянных российских ракетных атак, а вот после 8-го наши освободят их от такой напасти на неделю, и они будут подготавливать наступление на нас совершенно свободно и наступать согласно собственным планам, поскольку они ни на какое перемирие не подписывались...