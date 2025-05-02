Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ISW: Русские возьмут Константиновку в клещи, и оборона ВСУ в Донбассе может посыпаться

ISW: Русские возьмут Константиновку в клещи, и оборона ВСУ в Донбассе может посыпаться

Страшным сном для командования ВСУ остается ситуация в Торецке/Дзержинске. За последние несколько дней российская армия совершила здесь несколько оперативных прорывов, захватила ключевые позиции противника и углубилась на контролируемую им территорию.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Может посыпаться, а может и не просыпаться. Не говори &quot;гоп&quot; пока не ....  смотреть СМИ, так она третий год сыпется. А ВСУ,  между тем, атакуют приграничные. области РФ.
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13 час.
Daddy Bo
Сейчас эти ВСУ  вынуждены отбиваться от постоянных российских ракетных атак, а вот после 8-го наши освободят их от такой напасти на неделю, и они будут подготавливать наступление на нас совершенно свободно и наступать согласно собственным планам, поскольку они ни на какое перемирие не подписывались...
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13 час.
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