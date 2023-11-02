Тролль Плахотнюка стал кандидатом от ПДС? Что говорит Майя Санду

Президент Майя Санду выступила с комментарием после того, как в одном из населенных пунктов страны ПДС выдвинула на должность примара бывшего члена Демократической партии Молдовы, «тролля с фермы Плахотнюка, который называл Майю Санду воровкой и лгуньей».