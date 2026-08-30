В Киеве после ночных ударов пожары начались сразу на нескольких объектах украинских боевиков. Под удар, в том числе, попало крупнейшее хранилище военной техники НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Одессе застрели...
- Психолог Савичева...
- ЛЛ Тайные богатства ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым