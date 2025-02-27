Политолог Юджель: Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев

Турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.
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