Политолог Юджель: Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев

Турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.