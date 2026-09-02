Умерла звезда "Битвы экстрасенсов" Елена Ивашина

vk.com/Елена Ивашина Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина умерла на 44-м году жизни. Об этом 2 сентября сообщил в своем телеграм-канале экс-участник телепроекта Александр Саков.
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