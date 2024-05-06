«Мне он не нравился, и я решил его убрать!» Макс Ферстаппен о сбитом столбике в 15-м повороте

«Мне он не нравился, и я решил его убрать!» Ферстаппен о сбитом столбике в 15-м поворотеRed Bull RacingГонщик Red Bull Макс Ферстаппен на пресс-конференции после финиша Гран-При Майами объяснил инцидент в 15-м повороте, где он срезал шикану и сбил ограничивающий трассу колышек.