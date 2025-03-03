NYT: Вэнс спрятал свою семью после столкновения с проукраинскими активистами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перевез семью в "неназванное место" после столкновения с протестующими в Вермонте, которые выразили недовольство его конфликтом с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии