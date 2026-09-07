Турагент Шекер: Турция больше не будет дешевой страной для отдыха россиян

Турция постепенно перестает быть дешевым направлением для отдыха россиян. Об этом заявила РИА Новости турагент Дениз Шекер.
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