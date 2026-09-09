Россия и Вьетнам подписали 17 документов: о чем договорились страны

Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, президента страны То Лама в Россию завершился подписанием 17 документов.
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