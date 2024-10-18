«Это по-настоящему пугает» Чиновники в России, Украине и Узбекистане в ужасе от квадроберов. Как новый враг их объединил?

Подростки-квадроберы взбудоражили чиновников и общественников не только в России. Озабоченность влиянием новой субкультуры на умы подростков покинула пределы страны и охватила все постсоветское пространство.
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