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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брата Митчелла Робинсона сбила машина, из-за чего центровой пропустил презентацию в «Селтикс»

Центровой Митчелл Робинсон во вторник не пришел на свою приветственную пресс-конференцию в « Бостоне », так как тем утром его брата сбила машина.

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