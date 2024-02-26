Иран: реальная политика под религиозным покровом

В 1980-х внешняя политика Ирана осуществлялась под лозунгом экспорта идей Исламской революции; однако только ли религиозная составляющая лежала в основе деятельности Тегерана на международной арене или всё-таки им двигали вполне приземлённые цели?.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии