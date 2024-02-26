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Военное обозрение

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Иран: реальная политика под религиозным покровом

Иран: реальная политика под религиозным покровом

В 1980-х внешняя политика Ирана осуществлялась под лозунгом экспорта идей Исламской революции; однако только ли религиозная составляющая лежала в основе деятельности Тегерана на международной арене или всё-таки им двигали вполне приземлённые цели?.

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