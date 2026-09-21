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Травмированного Порро в сборной Испании заменил Фреснеда

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро выбыл из-за травмы — он не примет участия в ближайших матчах национальной команды в Лиге наций, сообщила Королевская испанская футбольная федерация.

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