Травмированного Порро в сборной Испании заменил Фреснеда

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро выбыл из-за травмы — он не примет участия в ближайших матчах национальной команды в Лиге наций, сообщила Королевская испанская футбольная федерация.
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