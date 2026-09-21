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Украинские дроны переключаются на регионы. Россия готовит баллистику на осень. Одесские порты начали принимать сухогрузы — Сводка с фронта 21 ентября

Украинские дроны переключаются на регионы. Россия готовит баллистику на осень. Одесские порты начали принимать сухогрузы — Сводка с фронта 21 ентября

После удара в минувшие выходные, когда ВСУ задействовали более 1000 беспилотников логично, украинские войска ожидаемо снизили количество ударов с воздуха.

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