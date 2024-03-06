Прохождение от 9000 до 10 000 шагов в день снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ведущих малоподвижный образ жизни

Каждый дополнительный шаг, вплоть до 10 000 шагов в день, снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), независимо от того, сколько оставшегося времени вы проводите в сидячем положении, сообщается в крупном популяционном исследовании, опубликованном в научном журнале British Journal of Sports Medicine.