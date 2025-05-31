Сводка на утро 31 мая! Прорывы ВС РФ на Донбассе и разгром десанта ВСУ на Курщине

В Курской области около полуночи населённый пункт Рыльск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, в результате чего повреждения получили две пятиэтажки, а семеро мирных жителей пострадали.
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