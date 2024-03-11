На Урале увеличили приз за трезвость до 10 млн рублей

Свердловские власти решили увеличить призовой фонд конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Теперь село, жители которого доказали свою приверженность здоровому образу жизни, получит не 1,5, а 10 млн рублей.
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