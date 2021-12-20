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Дебоширы устроили массовую драку на глазах у детей в северо-восточной части Петербурга

Дебоширы устроили массовую драку на глазах у детей в северо-восточной части Петербурга

Группа петербуржцев схлестнулась в массовой драке на Индустриальном проспекте. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб» во «ВКонтакте», потасовка произошла прямо на глазах детей драчунов, сидевших в машинах.

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