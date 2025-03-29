Дачный рай или штрафной ад? 15 законов, которые стоит помнить в дачном сезоне 2025 года

Дачный участок – это место, где многие из нас находят покой и вдохновение. Здесь можно выращивать овощи, наслаждаться природой и отдыхать от городской суеты… Дачный участок – это место, где многие из нас находят покой и вдохновение.
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