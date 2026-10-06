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Мы соседи по планете

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Почему самая ядовитая змея планеты ни разу никого не убила

Почему самая ядовитая змея планеты ни разу никого не убила

Мы делим планету со множеством ядовитых змей. Есть они повсюду, кроме самого холодного континента — Антарктиды.

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