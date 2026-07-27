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АТЭС и Китай углубляют сотрудничество в сфере ИИ и цифровой экономики

АТЭС и Китай углубляют сотрудничество в сфере ИИ и цифровой экономики

Китай заявил о готовности углублять сотрудничество с экономиками АТЭС в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта, активно продвигая совместную разработку стандартов, нормативной базы и промышленное развитие.

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