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Памфилова: западные чиновники, не признавшие выборы, никогда не поймут россиян

Памфилова: западные чиновники, не признавшие выборы, никогда не поймут россиян

Западные чиновники, не признавшие выборы президента РФ, никогда не поймут россиян. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выразила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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