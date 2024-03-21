Западные чиновники, не признавшие выборы президента РФ, никогда не поймут россиян. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выразила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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