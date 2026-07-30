Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа»

Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа», в связи с этим с 1 августа перевозчик лишается права выполнять коммерческие авиаперевозки и прекращает продажу билетов.

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