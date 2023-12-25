Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения.
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