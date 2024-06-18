«Сколько просадил бюджетных денег на бесполезный саммит в Швейцарии?» – от Зеленского требуют отчета

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Комментарии
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Владимир Аверков
титан в авиа используют в виде легирующих добавок....он РЖАВЕТЬ не может....аффтырь,читай учебники...
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8 час.
ninikooo Митусова
Зеля- на фронте?! Самый смешной анекдот, он столько « не нюхнет».
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7 час.

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