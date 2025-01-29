Половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок

В связи с проверками Роспотребнадзора, некоторые магазины «Светофор» в Москве могут быть закрыты. Как сообщают «Ведомости», уже принято решение о приостановке работы четырех магазинов на срок от 60 до 90 дней.
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