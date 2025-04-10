Трамп дал заднюю? США отыграли решение по беспрецедентным пошлинам. Стало известно, что стало причиной

Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что действие ответных пошлин в отношении ряда стран приостанавливается на 90 дней.
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