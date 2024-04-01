Какие натуральные камни в ваших украшениях могут обрушить на голову беды и неудачи Алёна ЮрьеваВыбор украшений из натуральных камней может быть захватывающим, но не стоит забывать, что каждый камень несет свою энергию и судьбоносные влияния.