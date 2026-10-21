Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Сергей Гунеев/РИА НовостиЯпонские занимаются не своей работой, а несовместимой с журналистским статусом деятельностью, поэтому не интересуются позицией России.
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