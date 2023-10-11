Захарова оценила слова Кирби о «конце верёвки» в финансировании Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Соединённые Штаты почти исчерпали средства для поддержки Украины.
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