Треска под овощной шубкой получается совсем не такой, как обычная запечённая рыба: каждый кусочек пропитывается густым томатным соусом, а овощи добавляют сочность и лёгкую сладость.
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