Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодцы!Россия вообще им обязана передать в подарок сотню гипер ракет,что бы топить суда Запада! Это отучит Запад "пе...Спикер хуситов Са...
  • Eduard
    Адекватные лидеры появляются.Надеюсь они пошлют послов США на три буквы когда понадобится?Политик Филиппо н...
  • Eduard
    До границ Польши все наше,а у Европы фига!WP: Трамп намерен...

На Украине вновь хотят ограничить консульские услуги уклонистам

На Украине вновь хотят ограничить консульские услуги уклонистам

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх