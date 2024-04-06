На Украине вновь хотят ограничить консульские услуги уклонистам

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.
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