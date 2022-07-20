В Финляндии ужесточили правила покупки земли для россиян

В Финляндии ужесточили антироссийские ограничения - нововведения коснутся процесса покупки земли. В частности, торговый представитель Москвы в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что в соответствии с новыми нормами, лицам, желающим приобрести землю в Финляндии, но не имеющим гражданства ЕС, придется объяснять местному Министерству обороны происхождение средств для покупки, а также мириться с установлением ведомством расстояния от участка до «объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии».