«Молимся за него»: российский сенатор попал в реанимацию после обгона через сплошную

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП на трассе «Чистополь — Нижнекамск». По предварительным данным, его внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с Volkswagen, когда совершал обгон в неположенном месте.
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